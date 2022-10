Pochettino, certi amori…: no a nuovo incarico perché “aspetta” il Tottenham

Rumors sul futuro del tecnico ex Psg.

Redazione ITASportPress

Mauricio Pochettino osserva attentamente l'evoluzione dei campionati europei e, prima di rimettersi in gioco, vuole essere sicuro della sua scelta. Il tecnico argentino ex Psg, dopo l'addio ai parigini, sta aspettando la giusta occasione per tornare ad allenare una squadra. Questa, potrebbe essere un vecchio amore...

Ebbene sì, perché come sottolineato da 90min.com, il manager nonostante qualche rumors che lo vorrebbe vicino all'Aston Villa per prendere eventuamente il posto di Gerrard, starebbe attendendo di capire cosa accadrà in casa Tottenham con mister Conte che potrebbe non rinnovare il proprio contratto per la prossima stagione.

In tal senso, Pochettino preferirebbe aspettare e firmare, se ci fosse l'opportunità, per la società Spurs che conosce molto bene avendola allenata per oltre 5 anni. Tutto ovviamente dipenderà da cosa succederà tra club e Antonio Conte che è stato accostato alla Juventus per prendere il posto di Allegri in caso di addio.

Staremo a vedere cosa succedere e se davvero il tecnico argentino farà ritorno al "suo grande amore"...