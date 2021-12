Pochettino e il dualismo Navas-Donnarumma: “Operazione corretta che tiene livello alto”

Il mister del Paris Saint-Germain analizza la "lotta" tra i due portieri

Redazione ITASportPress

Il Paris Saint-Germain giocherà questa sera la sua ultima gara del 2021 in campionato contro il Lorient. Una gara che potrà essere utile ai francesi per confermarsi al vertice della Ligue 1 con ampio vantaggio. Ma sarà anche una sfida che permetterà a mister Mauricio Pochettino di valutare diversi calciatori anche in chiave futura. Tra questi Mauro Icardi dato per partente nella finestra di trattative di gennaio.

MAURITO - "Icardi non ha preso parte alle partite quanto avrebbe desiderato, per motivi diversi, ma tutti i giocatori sono importanti negli equilibri di una rosa e lui è importante per il nostro equilibrio. È un giocatore d'area, un finalizzatore, il tipo di giocatore di cui ogni squadra ha bisogno", ha detto Pochettino sull'ex Inter.

IN PORTA - Ancora più importanti le parole sul dualismo Navas-Donnarumma: "L'arrivo di Gigio? Credo che l'operazione sia stata corretta. Ci sono sempre momenti di difficoltà, di accettazione e di sviluppo, ma penso che ora dopo cinque mesi di lavoro insieme ci sia una buona intesa e la competitività è buona. Quando fai certe scelte e prendi questo tipo di decisione ci sono sempre dei dubbi su come andrà a finire ma penso che entrambi si siano immedesimati per capire la situazione e abbiano alzato il livello".