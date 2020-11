Pochettino e il paragone: “Dele Alli come Ronaldinho e Maradona…”

Non sta vivendo un bel momento personale al Tottenham, eppure Dele Alli continua a ricevere attestati di stima davvero importanti. Mauricio Pochettino, ex tecnico degli Spurs, parlando a Sky Sports si è ‘lanciato’ in un paragone davvero molto importante tra il calciatore inglese e due mostri sacri del calcio mondiale.

Pochettino: “Dele Alli come Ronaldinho e Maradona”

“È impossibile dire che un altro giocatore fosse o sarà migliore di Diego Maradona”, ha voluto dire come premessa Pochettino. “Maradona era un giocatore di grande talento e molto dotato tecnicamente: era forte, veloce e potente, ma il suo carattere… beh è quello del vincitore. Il carisma e l’energia lo rendevano così speciale e penso che il carisma fosse il miglior attributo che aveva”.

Ed è proprio relativamente al carisma che il tecnico argentino fa il paragone inatteso: “Un altro giocatore con carisma simile è Ronaldinho quando abbiamo giocato al Paris Saint-Germain. E devo dire che Dele Alli in quanto a carisma è esattamente come loro. All’inizio con Dele Alli era così. Lo vedevi nel suo look e nel suo modo di porsi. La gente amava e ama Dele Alli per come è. Il giocatore incredibile che era Ronaldinho era accompagnato dal tipo di talento e di carisma che aveva. Come Maradona. Questo li ha resi speciali”.