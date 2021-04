Pochettino e l’indizio su Mbappé: “Mi chiede spesso dell’Inghilterra…”

Il tecnico del Paris Saint-Germain e la curiosità sull'attaccante francese

Talento in campo e anche in termini di "lingua". Pochettino rivela infatti: "Sa parlare francese, ovviamente, ma anche inglese e spagnolo in modo perfetto. Parlo in inglese e spagnolo con lui - più inglese che spagnolo. Gli ho detto l'altro giorno: 'Ho bisogno di fare pratic col mio francese con te, per migliorare', e lui: 'Certo, ma è meglio per me parlare in inglese'. Ama esercitarsi in diverse lingue".