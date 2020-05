Pochettino e quel vino rosso regalato da… Mourinho

Mauricio Pochettino è stato esonerato nel corso di questa stagione dal Tottenham. Al suo posto è arrivato José Mourinho che inaspettatamente si è rivelato essere un suo “amico di vecchia data”. Ad affermarlo è stato lo stesso manager argentino nel corso di un’intervista recente rilasciata ai microfoni di Sky Sports in cui ha parlato proprio del rapporto con lo Special One.

Pochettino e Mourinho amici

Tra le tante dichiarazioni interessanti rilasciate da Pochettino nel corso dell’intervista, anche un curioso aneddoto relativo proprio al manager portoghese: “Quando allenavo l’Espanyol, Mourinho era al Real Madrid. Ci incontrammo, mi regalò una bottiglia di vino rosso e due kit del Real Madrid per i miei bambini”, ha rivelato il mister argentino. “Da quel momento s’è instaurata una bella amicizia tra noi e sono felice che sia stato lui a sostituirmi al Tottenham. Pensavo sempre che avrei potuto sostituirlo io al Real Madrid, invece è stato lui a sostituire me (ride ndr). Incredibile, la vita è strana”.

Il futuro dell’argentino

Il tecnico ex Tottenham è tra i nomi più sollecitati in queste settimane. Tante le squadre interessate all’argentino ma ancora diversi punti interrogativi su quello che potrà essere realmente il suo futuro. Pochettino è stato accostato a tanti top club anche se di recente il Newcastle sembra essere il nome più quotato. L’ex Spurs sarebbe “in lotta con Allegri”, anche se il mister italiano potrebbe essere scelto per guidare il Psg. A proposito di Francia, e di Ligue 1, anche il Marsiglia starebbe pensando a lui per la panchina. Pochettino potrebbe prendere il posto di Villas-Boas in rotta di collisione con la società dopo l’addio del dirigente Andoni Zubizarreta.