Pochettino furioso con Taylor, poi si scusa: “Ho superato il limite”

Il tecnico dei Blues si è scagliato contro il direttore di gara al triplice fischio, ricevendo un cartellino giallo. In conferenza stampa si è poi scusato, ammettendo l'errore

Mauricio Pochettino furioso con Anthony Taylor. Il tecnico del Chelsea, al triplice fischio della gara contro il City, si è scagliato contro il direttore di gara. Secondo Pochettino, al momento del fischio finale i Blues stavano attaccando alla ricerca del quinto gol, ed il tempismo nel mandare le squadre negli spogliatoi non è stato di suo gradimento. L'argentino si è diretto subito verso l'arbitro ed è stato trattenuto dai suoi collaboratori: Taylor ha risposto con un cartellino giallo all'indirizzo del tecnico del Chelsea.

LE SCUSE - Nel post-partita, Pochettino ha chiesto scusa in conferenza stampa, motivando così la sua reazione: "Quando Anthony ha fischiato la fine potevamo segnare il quinto gol e vincere la partita. In quel momento ho pensato "Che c***o sta succedendo?" E sono andato a protestare. Poi mi sono girato e ho visto il cartellino giallo, ho capito di aver oltrepassato il limite. Chiedo scusa a Taylor ed agli assistenti, meritavo di essere ammonito."