Pochettino guida la polemica: “Partite la vigilia di Natale? Non è possibile…”

"I fan non sono contenti di questa decisione? Beh, nemmeno io ad essere sincero. E vi dirò di più, li capisco e li appoggio pienamente". È con queste parole che Mauricio Pochettino ha guidato la polemica mediatica nei confronti della Premier League, che da quest'anno tornerà a giocare anche il giorno della vigilia di Natale. Una decisione che non è per nulla piaciuta a calciatori, allenatori e anche agli stessi tifosi, ma che è stata ritenuta necessaria dalla lega inglese visto il folto calendario. Dal canto suo, il mister del Chelsea ha continuato così in conferenza stampa: "Il 23 è il mio anniversario di matrimonio e devo viaggiare a Wolves. Poi il 24 dicembre è una data molto importante per il popolo argentino e spero di fare in tempo per celebrarla con i miei familiari. Cosa fare? Nulla. Non siamo felici, è vero, cerchiamo di mantenere il nostro miglior livello e di accettare una situazione che non possiamo cambiare".