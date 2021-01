Pochettino: “Icardi e Kean? Ben venga la concorrenza, fa bene anche a loro”

Il neo allenatore del Psg, Mauricio Pochettino ha parlato della concorrenza offensiva della sua squadra. In particolare sono i due ex Serie A, Kean e Icardi che si giocano il posto da centravanti, ma l’ex mister del Tottenham è soddisfatto dei problemi di abbondanza: “La concorrenza è importante, soprattutto in un grande club come il Paris Saint-Germain. Ben venga ad avere giocatori come Kean e Icardi, anche per loro questa situazione è d’aiuto. Sono contento della prestazione di Moise contro il Saint-Etienne. Mauro si sta riprendendo da un infortunio e vedremo quali scelte faremo più avanti”.