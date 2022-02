Pochettino, il retroscena: il Psg voleva esonerarlo a gennaio ma…

Rumors sul destino del tecnico dei francesi

La sconfitta in Coppa di Francia ai calci di rigore contro il Nizza, con annessa eliminazione dal torneo, ha messo ancora più nel mirino l'operato di mister Mauricio Pochettino al Paris Saint-Germain . Le Parisien ha infatti sollevato nuovi dubbi sulla posizione del tecnico che sarebbe stato molto in bilico già da prima della sfida disputata lunedì sera.

La dirigenza, da quanto si apprende, avrebbe voluto esonerare il tecnico già durante la finestra di mercato di gennaio, ma non trovando il sostituto ha deciso di non procedere con la separazione. L'obiettivo numero uno del Psg, come noto, è Zinedine Zidane, le cui conversazioni vanno avanti da tempo. L'ex allenatore del Real Madrid ha preferito però evitare di prendere le redini della squadra a stagione in corso e il discorso è pertanto rimandato al termine della stagione.