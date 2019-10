Pochettino incredulo: “Difficile passare dalla finale di Champions ad una situazione così…”

Dalle stelle alle stalle. Potrebbe essere sintetizzato in questo modo il momento del Tottenham. Un avvio di stagione davvero difficile da immaginare per gli Spurs e i suoi tifosi. E persino per il tecnico Mauricio Pochettino che parlando da Doha a margine dell’evento Aspire Global Summit, ha ammesso tutta la propria incredulità per la situazione che sta vivendo la sua squadra.

LAVORARE – Tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte in campionato. Un solo punto nel girone di Champions League e la recente umiliazione contro il Bayern Monaco. Un momento davvero delicato e difficile da comprendere. Pochettino ha ammesso: “In questo momento è difficile controllare le emozioni, soprattutto se si pensa che pochi mesi fa stavi giocando la finale di Champions League e ora sei in questa situazione. Le cose cambiano rapidamente. Ma la ricetta per cambiare la tendenza è nelle nostre mani. Lavorare sodo e ritrovare la fiducia. Anche nell’ultima sfida la squadra ha perso fiducia dopo i primi due gol subiti. Adesso dobbiamo lavorare proprio per ritrovare questa fiducia che ci manca. Abbiamo parlato con i giocatori, abbiamo perso per alcuni errori commessi, ma non serve dire ai ragazzi che hanno fatto delle caxxate. Serve assumersi in parti uguali le responsabilità”.