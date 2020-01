Pochettino, indizio sul futuro: “Dove mi vedo? In Inghilterra o… in Spagna”

Possibile indizio sul proprio futuro da parte di Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham. Il manager è stato intervistato dall’Evening Standard e ha parlato delle sue possibili future esperienze.

DUE OPZIONI – “Dove vedo il mio prossimo impiego? In Inghilterra o in Spagna. Sono stato fortunato ad iniziare la mia carriera di allenatore con l’Espanyol a Barcellona, ​​per poi venire in Inghilterra dove ho imparato l’inglese e conosciuto altre culture. Il calcio è nato qui in Inghilterra, ma ne La Liga il è calcio fantastico e ci sono allenatori fantastici. Oggi La Liga è il punto di riferimento di giocatori e allenatori e il modo in cui il mondo ha giocato a calcio negli ultimi 20 anni lo conferma. Come allenatore, cerchi sempre di essere in un posto migliore. Penso che Inghilterra e Spagna siano i due migliori campionati del mondo”, ha concluso Pochettino che nelle ultime ore era stato accostato al Barcellona prima dell’arrivo di Setien.