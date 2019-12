Pochettino: “Io al Manchester City? Non leggo i giornali. Non esiste solo la Premier League…”

Quale futuro per Mauricio Pochettino? L’ex allenatore del Tottenham si gode il riposo dopo l’esonero dagli Spurs, ma sembra essere già pronto a tornare a dirigere una squadra. In Premier League oppure in un altro campionato.

Parlando al Mirror, il tecnico ha risposto ai rumors di mercato, compresi quelli che lo vorrebbero alla guida del Manchester City al posto di Pep Guardiola.

FUTURO – “I rumors sulla panchina del Manchester City? Ad essere onesti non leggo i giornali. Non leggevo prima e non lo faccio ora”, ha commentato Pochettino. “I tifosi inglesi sono, se non i migliori, tra i migliori. E anche la Premier League è un campionato tra i migliori del mondo e per un allenatore è davvero affascinante allenare in un torneo così. Ma comunque non esiste solo la Premier. Ci sono altre leghe, altri campionati importanti. Sto avendo il tempo di pensare e il mio compito è farmi trovare pronto quando arriverà il momento. Bisogna essere sicuri di dare il meglio di sé”.