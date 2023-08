Kepa al Real Madrid: c’è l’annuncio ufficiale. Pochettino: “Tutto molto veloce”

UFFICIALE - Detto, fatto. I Blancos non hanno perso tempo e hanno annunciato l'arrivo del giocatore: "Real Madrid CF e Chelsea FC hanno concordato il prestito del giocatore Kepa Arrizabalaga, legato al club in questa stagione, fino al 30 giugno 2024. Nelle sue cinque stagioni al Chelsea ha vinto 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per club, 1 Supercoppa Europea e 1 Europa League. Quest'anno ha ricevuto il premio per la migliore parata in Premier League per la stagione 2022-2023. Kepa è nazionale con la squadra spagnola, con la quale è stato proclamato campione della Nations League 2023. Con la Spagna ha vinto anche l'Europeo Under 19 nel 2012. Domani, martedì 15 agosto, alle 13:30 al Real Madrid City , si svolgerà la cerimonia di presentazione di Kepa come nuovo giocatore del Real Madrid. Successivamente, Kepa apparirà davanti ai media".