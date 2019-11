Pochettino, lettera ai giocatori del Tottenham: “Scusatemi. Sarete sempre nel mio cuore…”

Retroscena sveltato dal Sun sull’addio di Mauricio Pochettino dal Tottenham. L’allenatore è stato esonerato dagli Spurs e al suo posto è arrivato José Mourinho. Il tabloid inglese racconta di come il tecnico sia stato impossibilitato a salutare di persona i suoi ex calciatori e abbia deciso di far loro recapitare una lettera.

Poche parole, ma evidentemente importanti e che confermano l’ottimo rapporto tra squadra e mister o almeno con alcuni di loro. “Scusate se non possiamo vederci per salutarci, sarete sempre nel mio cuore”, avrebbe scritto Pochettino ai calciatori. Parole che confermano i messaggi social ricevuti nelle scorse ore anche da parte di alcuni giocatori come Dele Alli e Harry Kane.