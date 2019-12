Pochettino, no all’Arsenal su consiglio… degli amici

Esonerato dal Tottenham Mauricio Pochettino è libero di firmare per un’altra squadra. I rumors di mercato lo vorrebbero molto vicino alle panchina di Bayern Monaco e Arsenal che hanno rispettivamente esonerato Kovac ed Emery.

Proprio la guida dei Gunners sembra essere l’ideale per l’ex Spurs per tornare immediatamente protagonista in Premier League ma, stando a quanto riporta il Telegraph, qualcosa, o meglio, qualcuno, starebbe facendo di tutto per convincere Pochettino a non accettare la sfida con i londinesi.

Il tecnico in passato aveva già chiarito che, per amore del Tottenham, non avrebbe mai allenato l’Arsenal ma come se non bastasse, il tabloid britannico spiega come alcuni amici dell’allenatore starebbero proprio convincendo Poch a dire di no ad un’eventuale offerta. Il motivo? Dovrebbe aspettare una big come Bayern Monaco, Real Madrid o Manchester United.