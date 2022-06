Pochettino-Psg, l’addio è più vicino: la data dell’annuncio

Aumentano i rumors relativi all’addio di Mauricio Pochettino dal Paris Saint-Germain. Durante la seconda parte della scorsa stagione sembrava essere scontata la separazione tra le parti dopo il flop in Champions League. Adesso, a campionato...

Aumentano i rumors relativi all'addio di Mauricio Pochettino dal Paris Saint-Germain. Durante la seconda parte della scorsa stagione sembrava essere scontata la separazione tra le parti dopo il flop in Champions League. Adesso, a campionato finito e prima dell'inizio del prossimo torneo, ecco che la dirigenza parigina sta optando per una vera rivoluzione. Dai piani alti, con l'addio di Leonardo e l'arrivo di Campos, e anche in panchina.