Pochettino può tornare in Ligue 1 dopo l’addio al Psg

Il mister potrebbe fare ritorno nel campionato francese.

Redazione ITASportPress

Possibili novità nel futuro di mister Mauricio Pochettino. Come raccontato da FootMercato, sono iniziate le discussioni fra il Nizza e il mister argentino. L'ex Paris Saint-Germain, dopo l'addio estivo al club francese, era finito nel mirino di Sivilgia e Chelsea con questi ultimi che hanno scelto Potter per il dopo Tuchel, mentre gli andalusi avrebbero optato per non cambiare guida tecnica.

Per questa ragione, e anche per la forte voglia di rimettersi in gioco, Pochettino si sarebbe guardato attorno e avrebbe trovato l'interesse del Nizza. Il club di Ligue 1 sarebbe piuttosto affascinato dall'idea di averlo come mister della prima squadra e starebbe valutando ogni questione legata all'ingaggio dell'argentino.

In tal senso, prima bisognerà trovare i giusti accordi e, successivamente, comunicare l'esonero a Lucien Favre, sulla graticola da alcune settimane. Pochettino potrebbe quindi fare ritorno nel massimo campionato francese, ma questa volta come rivale del suo ex Psg...