Pochettino, ritorno possibile su una panchina: il Tottenham potrebbe ricevere dal tecnico 10 milioni di sterline

Mauricio Pochettino e il Tottenham si sono detti addio ormai da mesi. Ma il rapporto tra società ed ex allenatore è ancora più vivo che mai. Infatti, stando a quanto riporta il Daily Mail, se l’allenatore dovesse tornare a dirigere un club, anche la società Spurs ne trarrebbe dei benefici.

Nel contratto che lega Pochettino al Tottenham ci sarebbe una clausola che obbliga l’allenatore a versare 10 milioni di sterline agli Spurs in caso di accordo con altro club per allenare in questa stagione. Il tecnico è stato spesso accostato alla panchina del Bayern Monaco e del Manchester United ma l’eventuale ‘sì’ costerebbe molto caro all’argentino. In passato lo stesso Pochettino sembrava poter essere un candidato reale per la panchina del Barcellona ma, forse, proprio questa clausola ha impedito il concretizzarsi della trattativa. Vedremo se, prima della conclusione della stagione, qualche club blasonato si farà avanti e cosa Pochettino deciderà…