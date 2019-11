Pochettino rompe il silenzio: “Grazie al Tottenham e ai suoi tifosi. Le nostre strade si incontreranno ancora…”

Mauricio Pochettino rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo l’esonero dal Tottenham. L’ex manager Spurs ha rilasciato alcune parole, riportate dal Daily Mail e da altri tabloid britannici, in cui ringrazia l’ormai ex società e augura il meglio alla squadra.

SALUTO – “Vorrei ringraziare Joe Lewis e Daniel Levy per avermi dato l’opportunità di far parte della storia del Tottenham”, ha detto Pochettino. “Vorrei ringraziare anche tutti quelli che ho incontrato nella mia esperienza nella società inglese. Da tutto lo staff del club ai giocatori conosciuti durante questi cinque anni e mezzo. Infine, vorrei fare una menzione speciale ai fan che rendono questo club così eccezionale con il loro fantastico supporto. Ho dato il meglio di me per raggiungere gli obiettivi che mi erano stati chiesti nel nostro primo incontro. Ci sono state sfide difficili quanto un successo entusiasmante. Voglio fare i migliori auguri per il futuro al club e a tutti. Sono sicuro che le nostre strade si incontreranno ancora“.