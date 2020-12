Pochettino si sente già al Real Madrid e fa il mercato: tre big nella lista e c’è un “italiano”

Dubbi sul futuro di Zinedine Zidane alla guida del Real Madrid. Decisive le prossime gare, soprattutto l’ultima del girone di Champions League che potrebbe anche vedere i blancos clamorosamente eliminati in caso di mancato successo contro il Borussia M’Gladbach. Ecco perché in Spagna, c’è chi già parla del futuro mister dei Galacticos e in tal senso, il nome di Mauricio Pochettino è quello più in auge.

In modo particolare Mundo Deportivo fa già il punto sui piani dell’ex mister del Tottenham che avrebbe scelto i prossimi tre acquisti che la società di Florentino Perez dovrà fare. Due di loro sono Harry Kane e Dele Alli del Tottenham, ma il terzo è Paulo Dybala, numero 10 della Juventus.

Gli spagnoli sono sicuri che se Pochettino dovesse arrivare al Real Madrid saranno loro i nomi in agenda sul fronte mercato. Nelle trattative con gli Spurs potrebbe tornare utile Gareth Bale, ora in prestito proprio al club di Londra, ma di proprietà dei blancos.