Pochettino su Mbappé: “E’ motivato e il club sa cosa fa e cosa farà”

Il tecnico del PSG ha parlato della situazione legata all'attaccante francese ex Monaco.

DICHIARAZIONI - Un tema centrale, in questo momento è rappresentato da Mbappé, infatti molti continuano a vederlo in orbita Real Madrid. Sul calciatore francese si è così espresso Pochettino: "Lo vedo motivato, sta lavorando sodo e molto bene per fare una buona stagione. Kylian è un nostro giocatore e lo vedo con noi in questa stagione". E a proposito del rinnovo del contratto, che tarda ad arrivare, il tecnico argentino afferma: "Ha un anno di contratto con il PSG, anche se non rinnova è ancora un nostro giocatore". Altri due temi trattati in conferenza stampa, sono quelli legati a Messi e Donnarumma, la cui presenza per la partita di domani è ancora incerta. Il tecnico e il suo staff stanno analizzando le situazioni dei due calciatori, per decidere il da farsi.