Pochettino, tentazione portoghese: il Benfica ci prova…

Potrebbe riprendere dal Portogallo la carriera da allenatore di Mauricio Pochettino. L’ex manager del Tottenhan, dopo l’esonero dagli Spurs, è alla ricerca di un nuovo progetto che potrebbe essere in una meta inaspettata.

Pochettino: il Benfica ci prova

Mauricio Pochettino al Benfica. Questa l’idea del quotidiano Record che dedica gran parte della sua prima pagina odierna all’idea di vedere l’argentino alla guida del club portoghese. L’ex manager del Tottenham è alla ricerca di un nuovo progetto e secondo la stampa lusitana la dirigenza delle Aquile avrebbe già avviato i contatti per provare a convincerlo. Nella mente di Pochettino, in passato, c’erano state big d’Europa da Premier League e Liga ma non è esclusa un’ipotesi nuova che potrebbe essere ricca e vincente. Un buon modo per ripartire…

