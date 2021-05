Pochettino-Tottenham, riunione possibile? Il tecnico valuta l’addio al Psg

Il mancato successo in Ligue 1 potrebbe spingere i parigini a cambiare ancora

Insieme hanno costruito un ciclo importante, a cui è mancato solamente un trofeo da alzare al cielo. Non che il Tottenham e Mauricio Pochettino non ci siano andati vicini. L'allenatore argentino ha guidato gli Spurs nei primissimi posti della Premier League, sfiorando anche la vittoria in Champions, quando solamente il Liverpool riuscì a superare la formazione londinese. A fine 2019, le due parti hanno interrotto il loro rapporto. Il Tottenham ha puntato su José Mourinho, mentre Pochettino, dopo un anno di stop, si è accasato al Paris Saint-Germain. Le cose non sembrano andare benissimo per entrambi. Il club inglese ha concluso una stagione disastrosa, salvata con il settimo posto in Premier; il tecnico, invece, si è dovuto accontentare della Coppa di Francia dopo il secondo posto in campionato e la semifinale in Champions.