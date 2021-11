Pochettino via dal Psg? Lui glissa: “Non c’è niente da dire…”

Il tecnico argentino sulle voci di mercato sul suo conto

Sono giornate bollenti sul fronte calciomercato per quanto concerne gli allenatori. In modo particolare per Mauricio Pochettino che nelle ultime ore è stato più volte accostato alla panchina del Manchester United nonostante il suo contratto in essere col Paris Saint-Germain .

Soprattutto i tabloid inglesi hanno parlato di un suo possibile addio al club di Parigi per la troppa pressione e il feeling non eccellente con i tanti campioni presenti in squadra. L'argentino sarebbe disposto a dire addio al club francese pur di fare ritorno in Premier League. In tal senso, però, il manager non si è sbilanciato e a domanda precisa sul suo futuro ha risposto dopo la gara persa contro il Manchester City: "Sinceramente noi tutti sappiamo in che ambiente viviamo", ha detto Pochettino. "Il mondo del calcio è questo. Ci sono voci, indiscrezioni. Io e tutti i giocatori lo sappiamo e dobbiamo convincerci. Alle volte sono rumors piacevoli altre no. Questa è la verità. Per questa ragione non credo ci sia niente da dire o da aggiungere sul mio futuro".