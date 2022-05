Pochettino: “Voglio restare al Psg al 100%. Rinnovo Mbappé? Non mi ha sorpreso”

Le parole dell'allenatore argentino

Mauricio Pochettino , allenatore del Paris Saint-Germain , ha concesso un'intervista al Cadena COPE in cui ha toccato vari temi tra cui il rinnovo di Kylian Mbappé , la sua permanenza a Parigi e la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool . Queste le sue parole:

RINNOVO MBAPPE' E PERMANENZA - "Non mi ha sorpreso la sua decisione. Sapevamo all'interno dello spogliatoio che avrebbe fatto la sua scelta all'ultimo momento. La squadra, io compreso, ha saputo che Kylian sarebbe rimasto soltanto mezz'ora prima dell'annuncio. Solo Hakimi era informato. Io invece sono stato avvertito dal presidente. Ovviamente è una grande delusione per il Real Madrid non aver preso Mbappé. Voglio restare al 100%, il PSG è un club ambizioso. La grande delusione di quest'anno è stata la Champions, che è il grande sogno dei tifosi".