Podolski, avventura finita in Turchia: “Via in estate. Qui si gioca col 6-3-1…”

Lukas Podolski pronto a salutare la Turchia e l’Antalyaspor al termine della stagione. I motivi sono da ricercare nel suo scarso impiego dovuto ad una serie di problematiche sorte nell’ultimo periodo ma anche ad una filosofia di gioco che proprio non “esalta” gli attaccanti. Come riporta Sport.Pl che cita Fanatik, l’ex calciatore con un passato anche in Italia con la maglia dell’Inter ha parlato del proprio futuro.

Podolski, addio alla Turchia

“Sinceramente mi sento ancora bene, sono in forma e ho qualche proposta. Penso che da qui all’estate ce ne possano essere anche altre”, ha spiegato Podolski. “Per il momento il mio piano è di andare via in estate come scadrà il contratto”.

“Io e la mia famiglia dobbiamo sentirci a nostro agio, e non si tratta solo di quale offerta mi arriverà. Si tratta di un insieme di cose”, ha proseguito il tedesco. “Sinceramente mi sono infortunato alla caviglia, poi quando sono guarito mia figlia ha avuto il Covid e io sono dovuto rimanere in quarantena. Poi qui si gioca col 6-3-1 e i giocatori offensivi come me non hanno molto spazio per la filosofia di squadra. Ecco perché non ho trovato la continuità di gioco ultimamente”.