Podolski non si ferma: nuova avventura al Gornik Zabrze

Nuova avventura per l'attaccante tedesco

Sembra proprio non avere fine la carriera incredibile di Lukas Podolski pronto per una nuova avventura nel mondo del calcio. Dopo l'addio all'Antalyaspor e alla Turchia, l'ex attaccante anche di Inter e Bayern Monaco ha deciso di volare in Polonia dove giocherà col Gornik Zabrze.