Pogba: “A Firenze fui vittima di un episodio razzista: padre e figlio mi insultarono”

Paul Pogba, attuale centrocampista del Manchester United è tornato a parlare di un episodio di razzismo avvenuto in un vecchio Fiorentina-Juventus: “Ho subito degli episodi razzisti nel corso della mia carriera, solo noi ragazzi di colore sappiamo cosa vuol dire. Ricordo che una volta a Firenze una coppia formata da padre e figlio iniziò ad insultarmi e rimasi scioccato. Mi chiesi come fosse possibile e per risposta decisi di regalare la mia maglia al bambino a fine partita – dichiara Pogba nel corso del documentario UEFA ‘Outranged – , pensai che poteva essere la mia miglior risposta. Il ragazzino infatti rimase felice”.