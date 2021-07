Pogba al Psg? Tifosi francesi non ci stanno: striscione contro il centrocampista

I tifosi parigini si oppongono all'arrivo del Polpo

Quale futuro per Paul Pogba? Il centrocampista del Manchester United è accostato nelle ultime settimane al Paris Saint-Germain, per quello che sarebbe l'ennesimo colpo ad effetto della società francese in questa finestra di mercato. Il giocatore ex Juventus non avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo con i Red Devils e, anzi, avrebbe rifiutato di prolungare. Dietro questa presa di posizione ci sarebbe l'interesse del club di Nasser Al-Khelaifi anche se per rendere tutto ufficiali si dovrà passare anche oltre i problemi con... i tifosi.