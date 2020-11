Pogba ammette: “Mai vissuto momento così complicato in carriera”

Paul Pogba sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua carriera. Lo ammette lo stesso fuoriclasse francese ai microofni di RTL. Le cose al Manchester United non procedono come avrebbe voluto la stella ex Juventus e l’esperienza con la Nazionale è una bella via di fuga per non pensare in modo negativo.

Pogba: “Mia vissuto momento così”

“Non ho mai vissuto un periodo così complicato nella mia carriera sportiva”, ha ammesso Pogba. “Per me giocare con la Nazionale francese è stata una boccata d’ossigeno. Siamo una famiglia, siamo tutti molto vicini. Il gruppo è magico ed eccezionale. La vittoria contro il Portogallo è stata un momento speciale, abbiamo mostrato maturità. Ho provato le stesse sensazioni di quando abbiamo vinto il Mondiale. Deschamps ci aveva avvertito che dopo il trionfo in Coppa del Mondo le nostre vite sarebbero cambiate e così è stato, ora l’obiettivo è vincere gli Europei”. Ma prima di tutto, per il Polpo, è bene trovare il giusto equilibrio e trasformare anche la sua routine con il Manchester United in modo da poter tornare ad essere sereno e mostrare il 100% delle sue doti.