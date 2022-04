Pogba, aria d’addio allo United: lascia gruppo Whatsapp della squadra

Il francese ai saluti con i Red Devils

Paul Pogba sempre più lontano dal Manchester United . In Inghilterra sembrano convinti che il centrocampista francese abbia ormai deciso di salutare i Red Devils al termine della stagione e che debba soltanto scegliere la società migliore per il futuro. Due le opzioni principali sul tavolo: Real Madrid e Paris Saint-Germain.

A confermare tali indiscrezioni, secondo il Mirrore anche il Daily Mail, l'addio del Polpo al gruppo Whatsapp della squadra inglese. Pogba avrebbe informato i compagni del Manchester United che non giocherà più con loro il prossimo anno nonostante in un recente post social aveva detto che la storia tra lui e il club non era ancora finita.