Pogba carico: “Pronto al rientro ancora più affamato. Mai subito qualcosa del genere in carriera…”

Stagione complicata per Paul Pogba, centrocampista del Manchester United. Diversi problemi fisici lo hanno tenuto fuori in questa annata travagliata. Per fortuna, ora, ecco la luce in fondo al tunnel. Parlando al podcast ufficiale dei Red Devils, l’ex Juventus ha parlato delle sue condizioni fisiche e della voglia di tornare in campo.

FAME – Dopo l’intervento alla caviglia che gli aveva causato diversi grattacampi, Pogba si è detto carico per tornare a giocare: “Mi sto già allenando e toccando la palla. Ora ci sono quasi, quindi sto solo pensando di tornare in forma e allenarmi completamente con la squadra e tutto il resto”, ha affermato Il Polpo. “Non ho mai avuto una un problema simile in carriera, ma l’ho presa bene e voglio continuare ad essere positivo. Questo mi rende ancora più affamato per tornare e fare bene. Questo dimostra anche quanto amo molto il calcio”.