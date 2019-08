Pogba, cosa combini? Foto su Instagram con i fratelli e…la maglia della Juventus

Coincidenze o chiari segnali di malcontento un po’ mascherati? Paul Pogba stuzzica le fantasie dei tifosi della Juventus, e forse anche la rabbia di quelli del Manchester United, e si mostra in compagnia dei fratelli con indosso la maglia bianconera.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Pogba ha chiesto ai suoi seguaci di individuare chi fosse il fratello Mathias. Fin qui nulla di male, ma i tre fratelli portano i colori della Juventus. Florentin e Mathias Pogba vestono la divisa bianconera, mentre Paul una maglia nera con il suo nome e il numero 6.

Con il calciomercato ancora aperto – in Premier League solo quello in uscita -, la foto pubblicata dal francese del Manchester United potrebbe essere molto più di un indizio. La Juventus sogna e i tifosi sperano nel grande ritorno. E pensare che solo poche ore fa Solskjaer aveva assicurato che il centrocampista sarebbe rimasto in Red Devils…