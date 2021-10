Pogba e i rapporti tesi con Solskjaer, lui risponde sui social: “Fake news”

Il Polpo sbotta sui social

Redazione ITASportPress

Con un tweet sul proprio profilo ufficiale social, Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha deciso di rispondere ad una delle tante notizie sul suo conto arrivate in queste ore. Dopo le critiche ricevute per la sua prestazione decisamente da dimenticare contro il Liverpool, con tanto di ingresso in campo e rosso pochi minuti dopo, il Polpo è stato al centro di svariati rumors che comprendono anche una lite con Solskjaer successiva alla gara.

Facendo riferimento ad un articolo pubblicato dal Sun, Pogba non ha fatto giri di parole: "Grandi bugie per fare notizia". Il riferimento è appunto al tabloid britannico che aveva parlato del francese come furioso con Solskjaer con il quale avrebbe avuto uno scambio di battute anche con qualche possibile insulto.

Su Instagram lo stesso centrocampista francese ha poi rincarato la dose: "I giornali vogliono creare polemica con notizie al 100% false. I giornalisti che usano il mio nome per creare qualcosa che non esiste. L'unica ragione per cui scrivo questo in riferimento a questa me**a è perché manca di rispetto al mister, al club e a tutti i tifosi a cui voglio mandare un messaggio: meno leggete queste cose meglio è. Queste persone non hanno vergogna e pudore e inventano certe cose su nessuna base".