Pogba e il talento di Kanté: “Bara a carte e nei giochi da tavolo. Ma lo amiamo”

Il Polpo racconta l'amico francese del Chelsea

Redazione ITASportPress

Rivali in Premier League, compagni di squadra con la Francia. Parliamo di Paul Pogba e N'Golo Kanté, entrambi centrocampisti ed evidentemente entrambi con la passione per le carte e i giochi da tavolo. Il Polpo ex Juventus, ora al Manchester United, ha parlato a beIn Sports del suo collega del Chelsea rivelando alcune abilità extra campo del calciatore blues.

Pogba e l'abilità a carte di Kanté

"Bara molto. Ma davvero tanto ai giochi di carte e nei giochi da tavolo. Lo dico sinceramente, sto dicendo la verità. Lui bara", ha raccontato con tanto divertimento Pogba relativamente a Kanté. "Lui dice che non bara, ma lo fa davvero. Usa l'astuzia. È un ragazzo intelligente N'Golo. Ma va bene, non puoi non amarlo per come è".

E ancora: "Credo che Kanté sia il calciatore più amato nella storia del calcio. Devi amarlo, non puoi odiarlo, non è possibile. È umile, gentile, professionale. Non si lamenterà mai, lavorerà sempre". Dal punto di vista calcistico poi: "Ha davvero tutto. È bravo tecnicamente, con una buona qualità dei passaggi, ed è ovunque in campo. Dico anche che appare da sotto il terreno! Non lo vedi, e - puff - è fuori! Prende la palla. È ovunque. Avere un giocatore così al tuo fianco è top. Cosa si può chiedere di più?".