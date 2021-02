Pogba, il fratello avvisa il Manchester United: “Lo vendano adesso prima che…”

Paul Pogba sempre al centro di rumors di mercato. Il centrocampista francese, tornato ad essere protagonista con la maglia del Manchester United, resta tra i nomi più chiacchierati in ottica trattative. A parlare del Polpo è stato, questa volta, suo fratello Mathias che, come riporta Goal, ha commentato ai microfoni di El Chiringuito la situazione contrattuale dell’ex Juventus.

Pogba, il fratello: “Lo United lo venda ora se…”

“Paul adesso è felice e sta migliorando la qualità del suo gioco e quello della squadra”, ha detto Mathias sul suo fratello e le recenti prove del Manchester United. “Il suo contratto? Paul ha ancora in anno di contratto, ma non so se rimarrà sino alla scadenza. Quello che posso dire, però, è che se il Manchester United è interessato a monetizzare dalla sua cessione, sarebbe il caso di venderlo subito. Altrimenti Paul potrebbe andare via gratis”.

E sulla possibilità di vedere il Polpo rinnovare con i Red Devils: “Non so, non ne hanno ancora parlato”. Insomma, parole non certo tranquillizzanti per l’ambiente del club di Manchester che a questo punto dovrà riflettere per davvero sul futuro del centrocampista.