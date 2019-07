Pogba, il fratello si sbilancia: “Andrà al Real Madrid se…”

Mathias Pogba, fratello di Paul giocherà nel CD Manchego Ciudad Real, club della Terza Divisione spagnola ma ha assicurato che non è approdato in Spagna perché suo fratello potrebbe andare al Real Madrid anche se, come riporta AS, qualche piccolo indizio sul futuro del Polpo lo ha comunque dato.

SOLO SE… – “Sono qui perché volevo venire io, non sono qui perché mio fratello potrebbe venire. Le voci sul Real Madrid? Siamo calmi, sempre calmi. Viviamo come sempre. Se deve venire a Madrid, verrà e se non deve venire, non verrà. Voglio sempre il meglio per mio fratello. Se pensa che il Real sia la squadra migliore per lui, verrà. Zidane? È un insegnante di calcio. Era un idolo quando ero piccolo e lui un grande uomo per la Francia”, ha detto Mathias Pogba sull’affare che coinvolge suo fratello. Il Manchester United è avvisato…