Pogba, l’addio al Manchester United lo fa ricco: in arrivo bonus fedeltà

Il francese cambierà squadra in estate

Ma è proprio la fine del rapporto tra il centrocampista e il club inglese che fa parlare. Soprattutto in merito ad un bonus fedeltà che spetterebbe al giocatore. Secondo il Daily Mail , a cui ha fatto poi eco il Sun , infatti, a Pogba arriveranno ben 3.8 milioni di sterline per i suoi anni allo United.

Da quanto si apprende dal suo primo anno al club di Manchester, il Polpo ha maturato delle somme derivanti dai successi e dalle varie qualificazioni in Europa (quattro in Champions League). Un'altra parte di compensi è derivante dai diritti d'immagine maturati nel suo periodo in Red Devils. La somma sarà di poco inferiore, come detto, ai 4 milioni di sterline. Un addio mica male...