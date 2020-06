Pogba, ‘l’amico’ Januzaj sicuro: “Resterà al Manchester United. Lo conosco bene”

Paul Pogba resta uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato. Il centrocampista francese del Manchester United è corteggiatissimo da Juventus e Real Madrid su tutte. Difficile capire quale sarà il suo futuro, ma c’è chi, come l’ex giocatore dei Red Devils, ora alla Real Sociedad, Adnan Januzaj ha una certezza datagli dall’amicizia di lunga data col Polpo.

Parlando nel corso di in un’intervista a Het Nieuwsblad il belga ha detto: “Penso che rimarrà al Manchester United. Paul ed io siamo ancora molto uniti. Ci conosciamo da quando eravamo bambini, quando eravamo entrambi nell’accademia dello United. Anche le nostre famiglie sono amiche e ci teniamo tutti in contatto. Non cambierà mai questo”. Parole convinte quelle di Januzaj sul futuro di Pogba. Da capire se il centrocampista la penserà allo stesso modo e se, soprattutto le squadre interessate a lui non torneranno di nuovo alla carica pere strapparlo dall città inglese.