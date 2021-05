Pogba: “Manchester United fa più punti senza di me? Mi mettano in panchina…”

"Spero che questo dato cambi presto..."

Come scrive Goal, in questa stagione, il Manchester United ha guadagnato una media di 1.9 punti a partita quando Pogba è partito titolare mentre ben 2.2 quando Pogba è entrato a gara in corso. Un dato che fa sorridere il diretto interessato: "Mi mettano in panchina allora", ha scherzato il Polpo. "Non conoscevo questa statistica. Se la squadra fa meglio senza di me, capirei perfettamente la scelta dell'allenatore di mettermi in panchina. Comunque è una bella sfida per me. Spero che questo dato possa cambiare e che il Manchester United inizi a fare più punti con me in campo".