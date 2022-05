Pogba non vuole essere un “traditore”: no al Manchester City per la prossima stagione

Il Polpo avrebbe deciso di non passare ai rivali Citizens

Redazione ITASportPress

Sono ore caldissime in ottica calciomercato per quando concerne il futuro di Paul Pogba. Il francese sembra destinato a dire addio al Manchester United e, nelle ultime settimane, sembrava prendere largo l'ipotesi di un suo passaggio ai rivali del City. Un'opzione che, ad oggi, non sembra più possibile. Infatti, secondo il The Athletic, il Polpo avrebbe declinato la proposta Citizens per non passare come "traditore".

Un cambio maglia in città non sarebbe stato accolto bene, specie se le prestazioni del centrocampista fossero poi state più positive rispetto a quelle viste nelle ultime annate in Red Devils.

Per questa ragione, il no di Pogba cambierebbe ulteriormente i piani per il futuro con il ritorno in auge di due opzioni come Real Madrid e Paris Saint-Germain per la prossima stagione. Da tenere sotto controllo anche l'idea Juventus anche se, come noto, a livello di ingaggio ci sarebbero non pochi problemi. Le prossime settimane diranno di più su dove giocherà Pogba il prossimo anno.