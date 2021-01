Pogba pronto a… smettere di festeggiare dopo un gol: “Protocollo per il Covid? Troveremo altro modo di gioire dopo aver segnato”

La Premier League si prepara a nuove misure di sicurezza in quanto a protocolli anti contagio da Covid-19. Niente più abbracci dopo i gol con gli arbitri che saranno chiamati a far rispettare la distanza tra calciatori. A commentare questo cambio di regolamento è stato Paul Pogba che ai microfoni di Sky Sports si è detto favorevole purché questo serva a far stare bene tutti ed evitare la diffusione del virus.

Pogba: “Troveremo altro modo per festeggiare”

“La cosa più importante è la sicurezza”, ha commentato Pogba. “I giocatori troveranno altri modi per festeggiare e gioire. Ma la cosa più importante è il risultato, ovvero cercare di stare bene. Ovviamente ci sono delle regole e dobbiamo seguirle per la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nella partita e nel gioco stesso. Personalmente ho già avuto il coronavirus ma ero in casa e ho fatto l’isolamento. I protocolli maggiormente severi non sono un problema perché la cosa più importante, come ho detto, è che tutti siano al sicuro”.