Pogba punge Mourinho: “A differenza sua Solskjaer non andrebbe contro giocatori”

Il francese del Manchester United non dimentica i problemi avuti con lo Special One in passato

"Con Solskjaer è tutto diverso rispetto a prima con Mourinho", ha detto Pogba. "Lui non andrebbe mai contro i giocatori. Potrebbe non mettere un giocatore in rosa, in campo, ma non lo abbandonerà mai come se non esistesse più. Questa è la differenza tra Mourinho e Solskjaer", ha proseguito il francese.