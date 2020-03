Pogba si allena con la maglia bianconera di Matuidi, segnale alla Juve?

In questo momento di stop totale del calcio, i calciatori si stanno allenando autonomamente per rimanere in forma in vista della ripresa dei campionati. Ancora non ci sono date certe. La situazione europea legata alla diffusione del Coronavirus non fa intravedere nulla di buono e lo stop fino al 3 aprile con tutta probabilità sarà prolungato.

POGBA – Anche Paul Pogba sta svolgendo delle sessioni private di allenamento per farsi trovare pronto una volta che la Premier ricomincerà. A far discutere però è la tenuta d’allenamento del francese. Il centrocampista ha indossato infatti la maglia bianconera di Matuidi. Un modo per omaggiare il connazionale trovato positivo al Coronavirus. I tifosi dello United però non l’hanno presa bene e sembra ormai certo il suo addio all’Old Trafford. La destinazione potrebbe essere proprio Torino.