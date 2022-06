Pogba si trasferisce in India… ma è suo fratello Florentin

Il fratello del noto Paul cambia squadra,

Redazione ITASportPress

Per un Pogba che potrebbe arrivare in Italia, ad uno che dalla Francia si sposterà addirittura in India. Parliamo del fratello del noto Paul, sempre più vicino a firmare per la Juventus. Florentin Pogba è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo quella al Sochaux.

La formazione francese, nella quale aveva militato nel 2021-22, ha reso noto con un comunicato che il fratello del Polpo andrà a Calcutta, in India, dove giocherà con l'ATK Mohun Bagan. Per il difensore centrale finisce così l'era in Ligue 2, dopo il biennio con la maglia dei gialloblù.

La carriera di Florentin Pogba avrà dunque presto una nuova particolarissima tappa. Il giocatore, nato in Guinea, ha vestito nel corso della sua carriera tantissime maglie di club con esperienze anche in Turchia e in MLS mentre le più importanti sono state in Francia dove ha giocato pure in Europa col Saint-Etienne.