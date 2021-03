Pogba strizza l’occhio a… Sancho: “Finalmente nella stessa squadra…”

“Finalmente nella stessa squadra!”. Queste le parole di Paul Pogba sul suo profilo Twitter in riferimento al calciatore del Borussia Dortmund Jadon Sancho. No, nessuna operazione di mercato andati in porto in ritardo. Si tratta “solo” di una collaborazione pubblicitaria.

Pogba e Sancho insieme

L’inglesino del club tedesco da una parte e il Polpo ex Juventus dall’altra. Questa volta riuniti sotto un’unica squadra, quella della Pepsi per girare uno spot pubblicitario. Sancho, accostato per diversi mesi in passato al Manchester United, alla fine è rimasto al Borussia. Stesso discorso, in un certo senso, anche per Pogba, corteggiato dal Real Madrid, ma per ora ancora in maglia Red Devils.

I due campioni del mondo del pallone si sono ritrovati a “fare squadra” per girare un simpatico spot pubblicitario in cui palleggiano e si… passano anche una lattina di Pepsi. Per gli appassionati di rumors di mercato, però, il messaggio scritto dal Polpo per “festeggiare” questa collaborazione fa pensare che il francese non veda l’ora di avere il collega in squadra per giocare davvero insieme sul campo. Cosa ne penseranno Manchester United e Borussia Dortmund? Occorrerà attendere la prossima finestra di mercato…