Pogba svela il suo futuro: “nuovo acquisto” del Verdansk FC squadra… di Call of Duty

Aveva incuriosito tutti con un messaggio particolare sui social con scritto “Tomorrow”. Paul Pogba aveva fatto pensare ad un annuncio sul proprio futuro, rinnovo di contratto col Manchester United oppure addio. Ma a distanza di qualche ora, e dopo aver precisato non si trattasse di calcio, ecco svelato l’arcano mistero: nuova avventura per il francese nel mondo degli Esports.

Pogba: giocherà nel Verdansk FC

Maglia azzurra e annuncio ad effetto su Twitter. Pogba ha svelato la sua prossima avventura con “la maglia” del Verdansk FC squadra che porta il nome della città di Call of Duty, il noto videogame di successo tra i più giovani. “Time to start my next chapter with VerdanskFC. This team is going to be fire!!!”, ha scritto il centrocampista francese sul social network. Un annuncio che ha tranquillizzato tutti gli appassionati, soprattutto i tifosi del Manchester United che avevano temuto l’addio del fuoriclasse.

Vedremo quale sarà il ruolo di Pogba in questa nuova avventura. Sicuramente sarà molto seguito e porterà tanti vantaggio alla sua nuova squadra…

