Pogrebnyak, l’attaccante russo tifoso della Juventus: “Grazie al Coronavirus sono tornato più forte di prima”

Ci sono attaccanti che guariti dal Covid non sono riusciti a entrare subito in forma patendo anche difficoltà di condizione anche dopo un mese. Non è andata così per Pavel Pogrebnyak ex attaccante dello Stoccarda e del Fulham che ha affermato a Championat.com di essere tornato più forte di prima dopo essersi negativizzato dal virus. “Forse il coronavirus mi ha aiutato. Quando ero in ospedale, confesso di aver avuto paura che la mia carriera potesse finire in modo così assurdo. In via di guarigione, ho fatto molti sforzi per superare gli stereotipi secondo cui questa malattia non può essere sconfitta”. Così è stato infatti il 37enne attaccante dell’Ural che si è ammalato nel maggio dello scorso anno, è tornato in campo continuando a segnare. Nelle ultime due partite di Russian Premier League, l’attaccante ha segnato tre gol. “Non ho segreti sono motivato come prima. Il calcio è la mia vita, gioco con la stessa passione. E l’eccitazione non ha età” ha detto Pogrebnyak”.

TIFOSO JUVENTUS – Pogrebnyak a gennaio del 2018 si rese protagonista di un episodio che mandò su tutte le furie la dirigenza della Dinamo Mosca suo club in quel momento. L’attaccante fu beccato in flagrante mentre si gustava lo spettacolo di Juventus-Inter a Torino con tanto di sciarpa e cappellino bianconeri. Peccato che in quel momento sarebbe dovuto essere in campo con la maglia del club russo per la gara di campionato contro l’Anzhi. Il paradosso è che a svelare la presenza del 34enne allo Stadium lo scorso 9 dicembre non è stata una soffiata anonima ma, sorprendentemente, una foto comparsa sui social. La reazione della Dinamo Mosca non si è fatta attendere e, come ha riportato l’agenzia russa TASS, avviò un’indagine interna che portò a una maxi multa dopo la minaccia del licenziamento dell’attaccante.