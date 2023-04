Poker Real Madrid al Barcellona che vale la finale di Coppa del Re con l’Osasuna

Il Real Madrid ha battuto il Barcellona per 4-0 ribaltando la sconfitta di 1-0 a favore dell'undici di Xavi conseguita al Bernabeu nel match di andata della semifinale di Copa del Rey. La squadra di Ancelotti è stata spietata stasera ed ha tramortito i catalani con una prova esaltante. In gol Vinicius junior poi tripletta di Benzema che consente ai capitolini di accedere alla finale della Coppa del Re. Il quinto Clásico della stagione 22-23 non ha avuto storia. Nella semifinale di ieri, Athletic-Osasuna 1-1, ospiti in finale dopo l’1-0 dell’andata.