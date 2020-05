Polonia, dal 19 giugno gli stadi riapriranno al pubblico

Non solo Bundesliga. Ad anticipare Italia, Inghilterra e Spagna c’è anche la Polonia. Dopo la sospensione temporanea del campionato a causa del Coronavirus, l’Ekstraklasa è tornata in campo il 29 maggio. Come in Germania, anche in Polonia gli stadi sono tutt’ora chiusi al pubblico, ma dal 19 giugno ci sarà una graduale riapertura.

Stadi aperti

Come annunciato dalla Federazione polacca, dal 19 giugno ci sarà una graduale riapertura degli impianti che si riempiranno fino al 25% della capienza massima. Una norma per assicurare le distanze di sicurezza sugli spalti. I cancelli dunque si riapriranno in tempo per i playoff. La stagione regolare infatti terminerà il 14 giugno e poi inizieranno le serie per incoronare il nuovo campione di Polonia e decretare retrocessioni e qualificazione alle Coppe.